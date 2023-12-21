Итоги года: как выросли пенсия и зарплата в 2023 году
Как отметили в пресс-службе премьер-министра по итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тыс. человек, в том числе:
- 257,1 тыс. – в ходе реализации национальных проектов;
- 294,3 тыс. – на вакантные рабочие места;
- 357,1 тыс. – в рамках инициативы главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей".
На субсидируемые государством рабочие места в текущем году трудоустроено 196,3 тыс. человек.
Гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тыс. государственных грантов в размере до 400 МРП (порядка 1,3 млн тенге) для открытия собственного бизнеса.
В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством.
В результате одобрено 5,4 тыс. бизнес-проектов на общую сумму 25,4 млрд тенге.
Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд – детям". Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.
С 1 января 2023 года в Казахстане продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тыс. гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% ежегодно.
В результате до 2025 года их зарплата увеличится в 2 раза. Аналогичную работу проводят и отраслевые госорганы.
С 1 января были повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета на 8,5%.
С 1 января рост солидарных пенсий в РК составил 10,5%.
Вместе с тем по поручению главы государства размер минимальной базовой пенсии был повышен с 54% до 60% от величины прожиточного минимума, а величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, – с 46 до 55 МРП. В результате на 1 декабря средний размер совокупной пенсии составил 120 838 тенге.
По состоянию на 1 декабря в Казахстане насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Всего на выплату пенсий с 1 января направлено свыше 3 трлн тенге.
Внедрено проактивное назначение социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности в рамках Цифровой карты семьи.
По состоянию на 1 декабря адресная социальная помощь назначена 595,7 тыс. человек из 113,6 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге.
Ранее в правительстве подводили итоги и говорили о достижениях в сфере здравоохранения за год.