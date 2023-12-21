Автомобили в Казахстане за год подешевели

По итогам ноября 2023 года средняя цена автомобиля в Казахстане снизилась на 2,3% и упала ниже 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 декабря в некоммерческой организации "Казахстанский автомобильный союз" (КАО), средневзвешенная цена авто в Казахстане по итогам ноября снизилась до 14 млн 810 тыс. тенге. В ноябре 2022 года она составляла 15 млн 160 тыс. тенге.

При этом продажи авто в стране растут. В ноябре в Казахстане продали 17 538 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1429 грузовиков и автобусов. Это на 54,1% больше, чем в ноябре 2022-го. Всего с начала года казахстанские дилеры реализовали 175 255 автомобилей.

Самыми продаваемыми марками автомобилей по состоянию на ноябрь 2023 года в Казахстане были Chevrolet (4243 машины, +35,7% за год), Hyundai (3605, +16,9%), Kia (2101, +22,3%), Toyota (1252, +79,4%) и Chery (1218, +58,8%). Наиболее популярными моделями в ноябре оказались Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, Chevrolet Onix, Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo 2. По итогам 11 месяцев 2023 года рекорд по продажам принадлежит бренду Hyundai (42 038 автомобилей), на втором месте – Chevrolet (40 011), на третьем – Kia (23 070).

Ранее сообщалось, что в Казахстане существенно выросли средние расходы на содержание автомобилей.