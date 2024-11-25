О новых тарифных ставках ГНПП "Бурабай": на что пойдут эти доходы

Завтра, 26 ноября, вводятся в действие новые ставки платы за пользование особо охраняемой природной территорией Государственного национального природного парка "Бурабай". Новые тарифы прошли все стадии согласования и обсуждения, а также регистрацию в Министерстве юстиции РК.

В интервью Zakon.kz заместитель директора по развитию ГНПП "Бурабай" Венера Нугманова рассказала, о том, как изменятся тарифы, кого коснутся изменения и куда будут направлены вырученные средства.

– Сообщения в СМИ в этом году были противоречивыми: то введена единая плата за въезд в нацпарк, то плата за посещение национальных парков в Казахстане отменена вовсе, то нацпарки сами будут устанавливать входную плату. Как обстоят дела на данный момент?

– Входная плата на территорию национальных государственных природных парков была всегда. Законодательно изменен лишь порядок использования поступающих средств. Ранее люди платили за посещение нацпарков в республиканский бюджет, а уже оттуда выделялось финансирование на содержание нацпарков. Теперь же все доходы, собранные ГНПП в качестве платы за использование особо охраняемых природных территорий туристами, будут оставаться на счетах самих нацпарков.

Эти средства администрации нацпарков, в том числе и нашего, могут использовать на свои нужды: на обновление материально-технических средств, на реализацию проектов, мотивацию работников.

– Получается, что изменилась и система тарифообразования?

– Да, внесенные в законодательство изменения дают нам возможность более гибко подходить к тарифообразованию.

Если раньше размер оплаты был един для всех посетителей нацпарков, то теперь введена дифференцированная оплата, с учетом туристической нагрузки и пожеланий дирекций нацпарков.

К примеру, у нас в тарифах за въезд на территорию ГНПП "Бурабай" учтен социальный статус посетителей. Освобождены от оплаты за въезд пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним по льготам лица, ветераны боевых действий на территории других государств, граждане, проживающие на территории и в охранной зоне нацпарка, а также спецавтотранспорт и работающий на электричестве экотранспорт.

Кроме того, со следующего года начнут действовать дифференцированные ставки платежей за въезд автотранспортных средств на территорию природного парка "Бурабай" в высокий туристический сезон.

– Что это значит?

– Что в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября будет применяться повышающий коэффициент за въезд машин.

– Назовите, пожалуйста, причины такого решения.

– Высокая рекреационная и антропогенная нагрузка на природу. Государственный природный парк "Бурабай" – один из лидеров по посещаемости в нашей стране. Количество приезжающих туристов неуклонно растет.

Автоматизированная система КПП показала, что за 10 месяцев текущего года на территорию ГНПП заехало 216 793 автотранспортных средств. Свыше 170 тысяч из них – в высокий туристический сезон, с 1 мая по 30 сентября. Статистика въезда показывает, что в отдельные летние дни в нацпарке одновременно находились несколько тысяч машин.

Большинство отдыхающих предпочитают парковать личный автотранспорт не в специально отведенных местах, а там, где им удобно. Все это наносит вред почве, флоре и фауне. Плюс к этому, ни для кого не секрет, к огромному сожалению, немало людей в выделенных для отдыха местах ГНПП "Бурабай" ведут себя далеко не экологично. Если же учесть, что среди въезжающей техники много старых машин, у которых капают различные жидкости и горит масло, то уровень наносимого природе ущерба можно увеличить в разы.

Кстати, в этом году по заказу дирекции ГНПП "Бурабай" начаты комплексные научные исследования состояния экосистемы парка. Первые же результаты замеров и выводы ученых говорят о значительном превышении установленной для нашего нацпарка рекреационной нормы, которая позволяет природе самовосстанавливаться. На некоторых туристических тропах научно обоснованная норма посещений и, соответственно, антропогенное воздействие, превышены в 5-9 раз.

Повышением стоимости въезда в нацпарк в пиковые дни летнего сезона мы хотим хотя бы частично снизить въезжающий автомобильный и туристический поток. Ведь основная цель работы нацпарка – вовсе не удовлетворение запросов туристов, а сохранение природы для будущих поколений.

– Каковы новые цены за въезд в нацпарк, и когда они начнут действовать?

– Новые тарифы уже прошли все процедуры согласования, в том числе публичное обсуждение, утверждены 14 ноября. Через 10 дней с момента публикации на портале эталонного контрольного банка нормативно-правовых актов тарифы считаются действующими. То есть они начнут действовать уже до конца месяца, с 26 ноября.

До конца текущего года плата за въезд легкового автомобиля составит 0,3 МРП (1 108 тенге). Стоимость въезда на территорию нацпарка для микроавтобусов вместимостью до 16 мест и грузовых автомобилей составит 1 МРП (3 692 тенге), для автобусов до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге), для автобусов вместимостью свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).

В выходные и праздничные дни высокого туристического сезона – с 1 мая по 30 сентября – включается дифференцированный, повышенный тариф за въезд автомобильного транспортного средства на территорию природоохранного учреждения: легковые автомобили – 0,4 МРП, микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1,5 МРП, автобусы до 32 мест – 2,5 МРП, автобусы свыше 32 мест – 3,5 МРП.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, на какие цели дирекция нацпарка намерена направить собранные средства?

– Вы знаете, что для поддержания безопасности лесного фонда ГНПП "Бурабай" первым в стране внедрил SMART-систему видеонаблюдения. Есть планы расширить ее действие, взять под видеоконтроль и навести порядок на всех крупных озерах нашего нацпарка. Нацпарку нужна современная техника для лесопитомника, требуются расходные материалы для очистки от надписей скал.

Начиная с 2019-го года держим курс на плановое обновление техобеспечения кордонов, нужно завершить модернизацию лесничеств.

С возможностью оставлять плату за использование особо охраняемых природных территорий в бюджете нацпарка, у нас появляется дополнительный инструмент для поощрения работников. Специфика работы в нацпарке такова, что людям приходится работать без выходных, практически круглосуточно. Особенно в летний сезон. Зарплата у сотрудников небольшая, поэтому нужно создавать достойные условия для работы, мотивировать коллектив.

– А что будет сделано для отдыхающих?

– Постепенно, но неуклонно мы меняем вектор развития курортной зоны и нацпарка. Будущее за экотуризмом, думаю, это все понимают. Вокруг озер Щучье и Боровое, вплоть до курорта Акбура уже сделаны дорожки для пешеходных и велосипедных прогулок. Они закольцованы в единый маршрут. На берегах озер созданы специальные пикниковые зоны. В планах оборудовать все туристические тропы лестницами, удобными для подъема туристов.

Постепенно идем к тому, чтобы сделать всю курортную зону доступной только для пешеходных прогулок и экологичного транспорта. Планов много и, думаю, от их реализации посетители нацпарка только выиграют.