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Еще один способ оплаты проезда появился в общественном транспорте Астаны

Еще один способ оплаты проезда появился в общественном транспорте Астаны Фото: Facebook/CTS
Жителям и гостям Астаны 27 февраля 2024 года в ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города рассказали о появлении еще одного способа оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в CTS, теперь оплатить проезд в общественном транспорте столицы возможно с помощью функции трекинга. Для этого необходимо выбрать автобус на карте мобильного приложения Avtobys.

Для оплаты трекингом:

  1. Перейдите в раздел "Маршруты".
  2. Выберите маршрут.
  3. Отметьте свой автобус, нажав на его иконку.
  4. Выберите функцию оплаты.
  5. Подтвердите оплату.
"Оплата снимается с баланса приложения Avtobys или банковской карты (в случае, если банковская карта привязана к приложению). Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы..., интернет-банкинги", – говорится в сообщении.

Таким образом, оплатить проезд в общественном транспорте Астаны теперь можно семью способами:

  • транспортной картой;
  • сканированием QR-кода;
  • каналом Bluetooth;
  • банковской картой;
  • NFC технологией;
  • бортовым номером автобуса;
  • функцией трекинга.

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Новый способ оплаты появился в общественном транспорте Астаны

26 февраля 2024 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, почему решили поднять цену за проезд на общественном транспорте. Также градоначальник объяснил, почему не ездит на автобусе.

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