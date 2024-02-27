Еще один способ оплаты проезда появился в общественном транспорте Астаны

Жителям и гостям Астаны 27 февраля 2024 года в ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города рассказали о появлении еще одного способа оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в CTS, теперь оплатить проезд в общественном транспорте столицы возможно с помощью функции трекинга. Для этого необходимо выбрать автобус на карте мобильного приложения Avtobys.

Для оплаты трекингом: Перейдите в раздел "Маршруты". Выберите маршрут. Отметьте свой автобус, нажав на его иконку. Выберите функцию оплаты. Подтвердите оплату.

"Оплата снимается с баланса приложения Avtobys или банковской карты (в случае, если банковская карта привязана к приложению). Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы..., интернет-банкинги", – говорится в сообщении.

Таким образом, оплатить проезд в общественном транспорте Астаны теперь можно семью способами:

транспортной картой;

сканированием QR-кода;

каналом Bluetooth;

банковской картой;

NFC технологией;

бортовым номером автобуса;

функцией трекинга.

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