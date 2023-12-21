Досаев: Многолетние проблемы с водой будут решены

Аким Алматы Ерболат Досаев на пресс-конференции в СЦК 21 декабря рассказал, какую работу ведут в городе по обеспечению централизованным водоснабжением. Также аким поделился, когда решатся проблемы, в том числе многолетние, связанные с дефицитом воды, сообщает Zakon.kz.

Нынешним летом из-за аномальной жары выявились серьезные проблемы по обеспечению водой в верхней части Медеуского района Алматы. В июле текущего года дефицит воды в Медеуском районе составил 20 тысяч кубометров в сутки.

"Для устранения дефицита создается резервная схема водоснабжения мощностью 32 тысяч кубометров в сутки с завершением в июне 2024 года. Основными источниками воды будут Талгарские месторождения подземных вод и бурение шести новых скважин с увеличением мощности насосных станций на 60%. До конца текущего года будет решена многолетняя проблема водоснабжения жителей района "Каменское плато" путем строительства семи водозаборных сооружений, в том числе пять резервуаров на 6,9 тысяч кубометров". Ерболат Досаев

Во исполнение поручения президента по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей Алматы в течении трех лет проводится системная работа. Ведется строительство и проектирование четырех новых водозаборов.

"27 декабря текущего года состоится технический запуск водозабора на реке Каргалы в восточной части Наурызбайского района. Водозабор Аксай строится в соответствии с запланированными сроками (завершение – ноябрь 2025 года. – Прим. ред.). Водозаборы на реке Ерменсай и Барлык находятся на стадии проектирования". Ерболат Досаев

В июле часть предгорных районов Алматы осталась без воды. Жителям на протяжении нескольких недель подвозили воду машинами.

