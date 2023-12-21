Досаев рассказал, почему не дает интервью журналистам

Фото: Zakon.kz

На пресс-конференции в СЦК 21 декабря 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос журналистов, почему к нему так сложно попасть на интервью, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что на сегодня есть желающие провести интервью с акимом. "Честно говоря, за время работы акимом я действительно не давал еще интервью. Потому что считаю, что моя текущая работа и возможности общения с журналистами и с населением позволяют быть в центре внимания как акима города. Кроме этого, у меня есть планы. В начале следующего года Алматы TV отметит 25-летие. Я намерен на самом деле не только по предварительным итогам, когда итоги подведутся, дать первое интервью, потом дальше посмотрим. Списки желающих есть у пресс-службы. Думаю, у нас будет возможность пообщаться уже, никого не обижая". Ерболат Досаев Журналисты также попросили акима прокомментировать недавнюю информационную атаку в его адрес. "Если говорить о вопросе, проблеме информационной атаки, они всегда существуют. Кому-то нравится работа акима, кому-то нет, они имеют право на свое менее. Главное – чтобы мы своей работой подтверждали, что мы двигаемся в правильном направлении и у нас есть положительные результаты от того, что мы делаем". Ерболат Досаев Аким Алматы также рассказал об изменении формата встречи с горожанами – градоначальник начал делать выезды по районам. "Объехал все восемь районов. Были на проблемных участках, встречи с населением проходили на местах. Поэтому теперь будет гибридная схема. В первом квартале будут встречи в традиционном формате, когда я буду приглашать всех жителей, вопросы-ответы. Теперь также будут и выезды. Поэтому, считаю, что эта схема достаточно удобна для жителей, когда мы на месте можем принимать необходимые решения. В целом, в этом году, как положено, провел 32 встречи по восьми районам". Ерболат Досаев Ранее аким Алматы рассказал, какую работу ведут в южной столице по обеспечению централизованным водоснабжением. Ерболат Досаев поделился, когда решатся проблемы, в том числе многолетние, связанные с дефицитом воды. Читайте также Досаев пожаловался на пробки в Астане К началу 2026-2027 учебного года дефицит ученических мест в Алматы снизится до управляемого уровня В Алматы в 2023 году открылись 17 новых школ

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