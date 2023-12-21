Когда в Алматы достроят недостающие дороги

Аким Алматы Ерболат Досаев на пресс-конференции в СЦК 21 декабря рассказал, когда в Алматы полностью решат проблему с нехваткой дорог, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что благодаря проведенному ремонту сейчас на улицах аль-Фараби и Абая транспортные потоки увеличились.

"Я как понимаю, сегодня на качество работ по аль-Фараби и Абая не жалуются. Люди активно пользуются. Учитывая весь положительный и негативный опыт, в следующем году мы хотим средним ремонтом охватить 250 км дорог. И 70 км – новые трассы. У нас в целом в городе почти 3100 км дорог, и из них примерно 180 км – там, где вообще никогда не было дорог. В этом году мы 25 км, в следующем 70 км новых дорог положим. В 2025 году хотим закрыть проблему, связанную с отсутствием дорог в Алматы". Ерболат Досаев

В докладе аким сообщил, что для повышения транспортной связанности мегаполиса открыли транспортную развязку "Бухтарминская-Кульжинский тракт". В 2024 году расширят Кульжинский тракт до шести полос, завершат пробивку улицы Саина и проспекта Абая до границ города, а также две развязки Сейфулина-Жансугурова, Саина-Монке би.

Аким также рассказал, какую работу ведут в городе для развития общественного транспорта.