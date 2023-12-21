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Будут ли новогодние фейерверки в Астане и Алматы

Будут ли новогодние фейерверки в Астане и Алматы Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Рамиль Камалов на брифинге в СЦК 21 декабря рассказал о том, как обеспечат противопожарную безопасность во время новогодних праздников, сообщает Zakon.kz.

По словам главы противопожарной службы МЧС Рамиля Камалова, сейчас департаменты территориальных органов по ЧС совместно с местными исполнительными органами определяют безопасные места для запуска фейерверков.

"Безусловно, традиционные новогодние фейерверки будут проходить. Кроме того, с 24 по 28 декабря будут проводиться новогодние утренники, в том числе с участием акимов областей, городов республиканского значения и столицы. И Президентская елка предварительно запланирована на 29 декабря". Рамиль Камалов

Рамиль Камалов также сообщил, что для обеспечения общей безопасности во время новогодних праздников составят план мероприятий и соответствующий график дежурств мобильной спецтехники, дежурных расчетов и инженерно-инспекторского состава. Сотрудники МЧС заблаговременно обследуют все места массовых мероприятий и фейерверков, обеспечат пожарную безопасность и оперативное реагирование на случай возникновения пожаров и других ЧС.

Ранее алматинцам напомнили о мерах безопасности при запуске фейерверков.

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