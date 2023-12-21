Новый и удивительный фейк распространяют в Казнете. По данным автора рассылки, в Казахстане разрешат браки среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению, однополые браки среди женщин будут разрешены для того, чтобы снизить уровень бытового насилия.

Однако, как отмечают специалисты Stopfake, это фейк.

Фото: Instagram/qaznews24

Стоит отметить, что первоисточником данного сообщения является Instagram-аккаунт qaznews24.

В профиле указано, что это "сатирическое информационное агентство", которое публикует только выдуманные новости, а все имена и события в них вымышленные.

"Таким образом, верить распространяемому сообщению не нужно. Это фейк", – заключили аналитики.

Ранее сообщалось, что в Казнете активно рассылают объявление о работе от имени сервиса бронирования отелей. За лайки гостиницам обещают от 2500 до 8000 тенге в день.