Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Снегопад, гололед и ветер: в Астане и 13 областях РК объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Астане и 13 областях страны на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается низовая метель.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. Ветер западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Улытауской области, днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на востоке области, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается низовая метель.

Ночью на западе, востоке Карагандинской области, днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, востоке области, днем на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель.

Днем на севере, западе Кызылординской области ожидается гололед. На севере, западе области туман.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. В Уральске ожидается гололед.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются гололед, туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юго-востоке, востоке Костанайской области ожидается низовая метель, днем на северо-западе, западе, юге области метель. На севере, западе области туман. Ветер южный, юго-западный на юге области порывы 15 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается метель. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром в горах Туркестанской области ожидаются сильный снег, на севере, юге, в центре, горных и предгорных районах области временами гололед. На севере, в центре, предгорных районах области туман. Ночью на севере, в горных районах, днем на горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем на горных перевалах области 15- 20 м/с. В Шымкенте ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ранее появился предварительный прогноз по паводкам в Казахстане.

Читайте также

В Акмолинской области осужденным за поставку старого медоборудования изменили приговор
Осужденным за поставку б/у медоборудования в Акмолинской области изменили приговор
Появился предварительный прогноз по паводкам в Казахстане
Появился предварительный прогноз по паводкам в Казахстане
"Нацфонд – детям": стало известно, кто первым подал заявку на использование средств
"Нацфонд – детям": стало известно, кто первым подал заявку на использование средств
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира
Досаев оценил идею поставить в парке 28 Панфиловцев еще один памятник
Досаев оценил идею поставить в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев еще один памятник
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: