Снегопад, гололед и ветер: в Астане и 13 областях РК объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 13 областях страны на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается низовая метель.



Ночью и утром на юге, в горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. Ветер западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Улытауской области, днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на востоке области, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается низовая метель.



Ночью на западе, востоке Карагандинской области, днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, востоке области, днем на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель.



Днем на севере, западе Кызылординской области ожидается гололед. На севере, западе области туман.



Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.



В Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с.



Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. В Уральске ожидается гололед.



На западе, севере Мангистауской области ожидаются гололед, туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.



Ночью на юго-востоке, востоке Костанайской области ожидается низовая метель, днем на северо-западе, западе, юге области метель. На севере, западе области туман. Ветер южный, юго-западный на юге области порывы 15 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается метель. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.



На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.



Ночью и утром в горах Туркестанской области ожидаются сильный снег, на севере, юге, в центре, горных и предгорных районах области временами гололед. На севере, в центре, предгорных районах области туман. Ночью на севере, в горных районах, днем на горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем на горных перевалах области 15- 20 м/с. В Шымкенте ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ранее появился предварительный прогноз по паводкам в Казахстане.