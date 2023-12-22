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Сняты ограничения для транспорта на нескольких участках автодорог

Сняты ограничения для транспорта на трех участках автодорог Фото: pixabay
Специалисты "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов транспорта на трех участках автодорог, передает Zakon.kz.

22.12. в 06-00, по данным АО "НК КазАвтоЖол", открыто движение для всех видов автотранспорта на трех участках а/д республиканского значения:

  • а/д "Екатеринбург – Алматы" (1353-1426 км, граница Акмолинской области – ПВП г. Темиртау);
  • а/д "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" (51-101 км, граница Акмолинской области – п. Нура);
  • а/д "Кызылорда – Павлодар" (788-906 км, граница области Улытау – п. Топар).

Кроме того, 22.12. с 08-00 будет открыто движение для всех видов автотранспорта на участке а/д республиканского значения "Екатеринбург – Алматы" (1505-1610 км, с. Новостройка - с. Аксу-Аюлы).

И будет снято ограничение движения для общественного и грузового автотранспорта на участке а/д республиканского значения "Екатеринбург – Алматы" (1610-1854 км, с. Аксу-Аюлы – г. Балхаш).

Ранее сообщалось, что 20 дорог закрыли в шести областях Казахстана из-за метели и гололеда.

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