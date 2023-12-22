20 дорог закрыли в шести областях Казахстана из-за метели и гололеда

Фото: pixabay

По состоянию на 00:00 22 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 участках автодорог республиканского значения в 6 областях, сообщает Zakon.kz.

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