20 дорог закрыли в шести областях Казахстана из-за метели и гололеда
Фото: pixabay
По состоянию на 00:00 22 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 участках автодорог республиканского значения в 6 областях, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации "КазАвтоЖол", ограничение действует для всех видов автотранспорта.
"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 324 единиц техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 9 трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды. Позже список закрытых трасс увеличился.
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