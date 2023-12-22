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Десять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды

Десять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды Фото: pixabay
По состоянию на 21:00 22 декабря, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 10 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба "КазАвтоЖол".

Акмолинская область - 7 участков

  • "Екатеринбург - Алматы" км. 917-1230, уч. п.Жаксы-п.Кажимукан – 313 км;
  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган – 28 км;
  • "Жезказган-Петропавловск" км. 536-552, уч. п.Бузулук-п.Сурган – 16 км;
  • "Жаксы-Есиль-Бузулук" км. 0-82, уч. с.Жаксы-п.Бузулук – 82 км;
  • "Кокшетау-Атбасар" км. 47-184, уч. п.Зеренда-г.Атбасар – 137 км;
  • "Астана-Коргалжын" км. 19-124, уч. г.Астана-п.Коргалжын – 105 км;
  • "Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау" км. 37-51, уч. п.Кабанбай Батыра-гр.Карагандинской обл. – 14 км.

Жетысуская область - 1 участок

  • участок дороги Ушарал – Достык, 84-184 км, уч. станция Коктума – станция Достык – 100 км.

Карагандинская область - 1 участок

  • "Астана-Кабанбай батыра – Нура-Темиртау" км. 51-101, уч. гр. Акмолинской обл-п.Нура. – 50 км.

Костанайская область - 1 участок

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 218-232, уч. с.Октябрьское-гр.Акмолинской обл. – 14 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта. 

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