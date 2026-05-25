Сотни грузовиков скопились на границе Казахстана и Кыргызстана

На кыргызско-казахстанской границе перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" образовалось скопление грузовых автомобилей. Об этом 25 мая 2026 года сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Tazabek, пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы продолжают функционировать в штатном режиме.

Вместе с тем в связи с сезонным увеличением интенсивности грузопотока на выезд из Кыргызстана перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" наблюдается скопление грузового транспорта.

"По состоянию на 25 мая 2026 года в очереди на прохождение пограничного контроля находятся порядка 150 грузовых автомашин. При этом на въезд в Кыргызстан скопления транспортных средств не зафиксировано", – отмечается в публикации.

В ГПС добавили, что контрольные процедуры на кыргызской стороне проводятся в оперативном режиме. Сотрудники пограничной службы принимают необходимые меры для максимально быстрого оформления лиц, транспортных средств и грузов при соблюдении требований пограничной безопасности и действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что изменились правила прохождения электронной очереди на границе для транспорта и грузов.