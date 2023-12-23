Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителей семи городов Казахстана предупредили о повышенном загрязнении воздуха

О повышенном загрязнении воздуха предупредили жителей семи городов Казахстана Фото: pixabay
Неблагоприятные погодные условия 23 декабря будут в семи городах Казахстана, включая Алматы и Астану, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Казгидромета, 23 декабря неблагоприятные метеорологические условия, связанные с повышенным загрязнением воздуха, наблюдаются в следующих городах:

  • Алматы;
  • Астана;
  • Шымкент;
  • Актау;
  • Атырау;
  • Риддер;
  • Усть-Каменогорск.

В Астане ночью 23 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, в том числе превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в 1,8 раза.

В Алматы 23 декабря и в ночь на 24 декабря метеорологические условия также будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Превышения ПДК отмечены по диоксиду азота (в 1,9 раза), взвешенным частицам РМ-5 (в 1,6 раза), оксиду азота (в 1,3 раза), а также по ряду других веществ.

В Шымкенте 23 декабря и в ночь на 24 декабря погодные условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, при этом в целом по городу ожидается пониженный уровень  загрязнения воздуха. Однако синоптики предупредили, что в Шымкенте ПДК по сероводороду будет превышена в 2,27 раза.

Повышенный уровень загрязнения воздуха 23 декабря будет в Актау, высокий – в Усть-Каменогорске и Риддере.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях жителей Алматы и Шымкента.

Читайте также

Волонтеры не дали попусту потратить 782 млн тенге из бюджета Казахстана
Волонтеры не дали попусту потратить 782 млн тенге из бюджета Казахстана
На границе Казахстана и Кыргызстана застряли более 400 грузовиков
На границе Казахстана и Кыргызстана застряли более 400 грузовиков
В Туркестанской области годовалый ребенок провалился в уличный туалет
В Туркестанской области годовалый ребенок провалился в уличный туалет
Никита Дробны
Астана Актау Алматы Атырау Риддер Усть-Каменогорск Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2023"
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Десять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
Десять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: