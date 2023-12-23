Жителей семи городов Казахстана предупредили о повышенном загрязнении воздуха

Неблагоприятные погодные условия 23 декабря будут в семи городах Казахстана, включая Алматы и Астану, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Казгидромета, 23 декабря неблагоприятные метеорологические условия, связанные с повышенным загрязнением воздуха, наблюдаются в следующих городах:

Алматы;

Астана;

Шымкент;

Актау;

Атырау;

Риддер;

Усть-Каменогорск.

В Астане ночью 23 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, в том числе превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в 1,8 раза.

В Алматы 23 декабря и в ночь на 24 декабря метеорологические условия также будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Превышения ПДК отмечены по диоксиду азота (в 1,9 раза), взвешенным частицам РМ-5 (в 1,6 раза), оксиду азота (в 1,3 раза), а также по ряду других веществ.

В Шымкенте 23 декабря и в ночь на 24 декабря погодные условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, при этом в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Однако синоптики предупредили, что в Шымкенте ПДК по сероводороду будет превышена в 2,27 раза.

Повышенный уровень загрязнения воздуха 23 декабря будет в Актау, высокий – в Усть-Каменогорске и Риддере.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях жителей Алматы и Шымкента.

