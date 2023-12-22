Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют синоптики в Шымкенте и Алматы

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют синоптики в Шымкенте и Алматы Фото: pixabay
По данным РГП "Казгидромет" в пятницу 22 декабря, в двух крупных городах Казахстана: Алматы и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в Астане и 13 областях страны на 22 декабря было объявлено штормовое предупреждение из-за штормового ветра, метели и гололеда.

Читайте также

предупреждение
Девять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
штормовое предупреждение
Штормовой ветер, метель и гололед ожидаются в Астане и 13 областях Казахстана
Арыстанбек Мухамедиулы, дактилоскопия, железная дорога в Китай
Суд над Мухамедиулы, добровольная дактилоскопия, новая дорога в Китай – главное за день
Елена Вебер
Алматы Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: