Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют синоптики в Шымкенте и Алматы

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По данным РГП "Казгидромет" в пятницу 22 декабря, в двух крупных городах Казахстана: Алматы и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее в Астане и 13 областях страны на 22 декабря было объявлено штормовое предупреждение из-за штормового ветра, метели и гололеда. Читайте также Девять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды Штормовой ветер, метель и гололед ожидаются в Астане и 13 областях Казахстана Суд над Мухамедиулы, добровольная дактилоскопия, новая дорога в Китай – главное за день

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