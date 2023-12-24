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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в семи городах Казахстана

смог в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным РГП "Казгидромет", в воскресенье, 24 декабря, в семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz.

24 декабря неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Алматы, Астана, Риддер, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау, Кокшетау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Штормовое предупреждение на 24 декабря объявлено в 16 областях страны.

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