Дождь, снег, гололед и туман ожидаются на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях страны на 24 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгиромет".

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На дорогах – гололедица. В Кокшетау на дорогах гололедица.



На большей части Атырауской области ожидается туман, на севере, востоке области – гололед. В Атырау временами ожидается туман.



В районе Алакольских озер Жетысуской области ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.



Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области – туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем временами сильные осадки. Туман, гололед.



В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на востоке области 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге, западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. На большей части области на дорогах ожидается гололедица. В Петропавловске ожидается туман, на дорогах гололедица.



Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 18 м/с.



Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман.

На севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.



На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.



На севере, западе, востоке Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке области – туман. В Костанае ожидаются туман, гололед.



Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

