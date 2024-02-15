Морозы до -36, снегопад и туман ожидаются на большей части Казахстана

В 13 областях Казахстана на 16 февраля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается сильный мороз -35-36.

В Жезказгане ночью ожидается сильный мороз -35.



В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.



Утром и днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы утром и днем ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), гололед. В Конаеве утром и днем ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), гололед.



В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный на западе, юге, севере области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Актау днем ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На востоке, юге области метель. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.



В центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.



Ночью в центре, горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный снег.



На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На юге области гололед. 16-17 февраля на юге, в горных районах области низовая метель. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, днем на востоке области порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.



Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем временами порывы 23-28 м/с. В Шымкенте днем временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Туркестане ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.



На западе, севере Костанайской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в 11 областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды.