В Атырау частные детские сады получали миллионный госзаказ за чужих детей

В Атырау некоторые частные детсады, получающие госзаказ, несколько лет получали деньги за детей, которые не посещали эти организации. Эти факты были выявлены в ходе проверки горотделом образования. Документы уже переданы в компетентные органы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказала руководитель отдела образования города Атырау Айнагуль Дюсекенова. По ее словам, чиновниками был проведен мониторинг в нескольких частных детских садах, получающих субсидирование от государства. В результате были выявлены миллионные денежные махинации. К каким только уловкам не прибегают недобросовестные владельцы частных детских садов, чтобы получить государственные финансы.

"К сожалению, проверка показала, как недобросовестные частные дошкольные учреждения получали государственные деньги за детей, которые фактически не посещали их. Например, в одном детском саду выявлены нарушения на сумму 1 млн 620 тыс. тенге, в другом на 506 тыс. тенге, и таких примеров много. Представляете, родители этих детей даже не знали, что их ребенок зарегистрирован в каком-то садике, то есть были использованы документы их детей, есть среди зарегистрированных и дети из других областей", – прокомментировала она корреспонденту Zakon.kz.

Хотя, согласно договору, заключенному между отделом образования и частным детским садом, акт выполненных работ должен заполняться по фактическому посещению детей. На сегодняшний день финансирование частных дошкольных учреждений производится на основании электронного табелирования, за что полную ответственность несет поставщик, то есть частные детсады, работники которых в табелях указывали 100%-ное посещение детей.

"Я считаю это грубейшим нарушением. Отдел образования не имеет возможности ежедневно осуществлять контроль за фактическим посещением детей, поэтому мы предлагаем внедрить цифровые платформы, считывающие геолокацию и видеофиксацию посещения детей, которая будет интегрирована с электронным табелем. Только после внедрения таких платформ возможно осуществление контроля", – добавила Дюсекенова.

На данный момент излишки уже возвращены в бюджет, все владельцы данных частных детских садов получили предупреждения. Дело передано в компетентные органы для дальнейших разбирательств.

Отметим, что в городе Атырау зарегистрировано около 100 частных детских садов, 82 из них получают государственный образовательный заказ. На содержание одного ребенка, согласно подушевому финансированию, по постановлению акимата Атырауской области оплачивается 53 тыс. тенге, то есть, например, за 10 детей государство выплачивает частному дошкольному учреждению 530 тыс. тенге в месяц. Кроме того, родители дополнительно оплачивают за питание и кружки от 50 до 100 тыс. тенге.

"Я уже не говорю о соблюдении санитарных норм, пожарной безопасности и нормах трудового законодательства, образовательной и медицинской деятельности. К примеру, мы выявили, что в одном детском саду воспитателем работала учитель биологии, в другом – экономист, а в третьем вообще повар. Также мы столкнулись с детскими садами, которые работали без разрешительных документов, на основании ложных документов. Почему у нас такая халатность по отношению к детям, ведь родители доверяют им?" – посетовала она.

Со слов главного педагога города, за последние годы в Атырау зафиксировано 14 инцидентов в детских садах, 11 из них в частных, получающих госзаказ. Увы, когда такое происходит, родители начинают обвинять отдел образования в безответственности. Однако, по словам Дюсекеновой, на самом деле выдача разрешений на образовательную деятельность частным детским садам не в их компетенции.

Право выдавать разрешительные документы на организацию деятельности в сфере образования всегда было и остается за органами, отвечающими за соблюдение санитарных норм и норм пожарной безопасности, качества образования, а также за департаментом контроля качества образования. За отделом образования остается выдача госзаказа, чтобы охватить как можно больше детей дошкольным образованием, так как в государственных детских садах мест не хватает.

"Из-за объявленного моратория в предпринимательской деятельности до 2024 года никто из компетентных органов не проверял частные детские сады. Последний случай, когда погиб ребенок в септике, произошел в частном детском саду, который получал госзаказ на 67 детей. На данный момент финансирование по этому детскому саду полностью приостановлено. Учредитель и воспитатель данного частного детского сада находятся под следствием", – резюмировала она.

По ее мнению, сегодня частные детские сады, пользуясь мораторием на проверки, игнорируют все требования по организации воспитательного и образовательного процесса. А ведь здесь на кону не только знания детей, но и здоровье и даже жизнь.