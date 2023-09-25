Слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из ОДКБ прокомментировали в МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 25 сентября 2023 года прокомментировал слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

"Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры (по выходу из ОДКБ. – Прим. ред.) Это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели свое совещание. И там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, взаимодействие в рамках этой организации. Поэтому мы работаем в этом направлении", – отметил на брифинге Айбек Смадияров.

Он также добавил, что Армения не обращалась за военной помощью к Казахстану.

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