В Минтранспорта РК прокомментировали ошибочные суммы гуманитарной помощи

В Министерстве транспорта Казахстана сообщили, что сейчас исправляют ошибку, которую допустили при размещении информации о выделении средств в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Таджикистану, Афганистану и Кыргызстану, передает Zakon.kz

Как указано в сообщении Министерством транспорта Казахстана на портале "Открытые бюджеты" размещена информация по бюджетной программе 100 "Проведение текущих мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства" о выделении средств в 2023 году на оказание гуманитарной помощи, в части возмещения транспортных расходов в размере 310 341,9 тыс. тенге, в т.ч.: Республике Таджикистан - 77 342,8 тыс. тенге; Исламской Республике Афганистан - 216 063 тыс. тенге; Кыргызской Республике - 16 936,1 тыс. тенге.

В ведомстве отметили, что из-за технической ошибки на портале произошла путаница и суммы были указаны некорректно. В настоящий момент вносят корректировки.

"В силу объемной информации, размещаемой на портале, произошла ошибка технического характера, а именно по одной бюджетной программе суммы, которые должны быть указаны в тысячах тенге, указаны в тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали, о том как в Казахстане изменились правила оказания гуманитарной помощи.