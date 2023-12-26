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Участки двух республиканских трасс закрыли в Казахстане из-за гололеда

Участки двух республиканских трасс закрыли в Казахстане из-за гололеда Фото: Zakon.kz
Из-за сильного бокового ветра, дождя и гололеда в Казахстане 26 декабря закрыли еще два участка автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По данным АО НК "Казавтожол", в связи с ухудшением погоды движение для всех видов автотранспорта закрыли на двух участках республиканских трасс:

  • с 1:00 26 декабря – на автодороге "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" (51-101 км, граница Акмолинской области – п. Нура);
  • с 8:20 26 декабря – на трассе "Екатеринбург – Алматы" (1426-1353 км, ПВП Темиртау – граница Акмолинской области).

Департамент по ЧС Карагандинской области опубликовал предупреждение для автомобилистов и призвал всех жителей региона строго соблюдать правила безопасности при штормовом предупреждении. В ДЧС не рекомендовали без необходимости выходить на улицу и выезжать за пределы населенных пунктов.

Со списком дорог, которые закрыли из-за непогоды ранее, можно ознакомиться здесь.

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Никита Дробны
Акмолинская область Карагандинская область
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