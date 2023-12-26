"КазАвтоЖол" обновил список закрытых из-за непогоды трасс

В Казахстане введено ограничение движения транспорта на 21 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области и-за тумана, гололеда и ограниченной видимости закрыты 6 участков:



Астана – Петропавловск, км 18-234, уч. г. Астана – г. Щучинск; Кокшетау – Атбасар, км 47-184, уч. п. Зеренда – г. Атбасар; Екатеринбург – Алматы, км 917-1230, уч. п. Жаксы – п. Кажымукан; Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232-260, участок от границы Костанайской области до поселка Сурган; Жезказган – Петропавловск, км 377-552, от границы Костанайской области до поселка Сурган; Жаксы – Есиль – Бузулук, км 0-82, уч. с. Жаксы – п. Бузулук.

В Актюбинской области – 4 участка:



Самара – Шымкент, км 526-610, участок от границы Западно-Казахстанской области до помелка Кобда.

Самара – Шымкент, км 776-844, уч. г. Актобе – г. Хромтау.



Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, км 0-234, уч. п. Карабутак – граница Костанайской области.

Самара – Шымкент, км 844-1153, уч. г. Хромтау – п. Иргиз.

В Жетысуской области – 1 участок: Ушарал – Достык, км 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык.

В Западно-Казахстанской области – 1 участок: Самара-Шымкент, км 393-526, уч. с. Жымпиты –граница Актюбинской обл.

В Костанайской области – 9 участков:



Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 218-232, уч. с. Октябрьское – граница Акмолинской области.

Жезказган – Петропавловск, км 339-377, уч. г. Аркалык – граница Акмолинской области.

Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, км 234-386, участок от границы Актюбинской области до поселка Денисовка.



Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 108-218, уч. п. Аулиеколь – с. Октябрский.



Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 7-108, уч. г. Тобыл – п. Аулиеколь.

Екатеринбург – Алматы, км 556-686, уч. г. Тобыл – с. Сарыколь.

Екатеринбург – Алматы, км 418-539, уч. п. Карабалык – г. Костанай.

Мамлютка – Костанай, км 250-404 км, уч. г. Тобыл – с. Узынколь.

Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, км 386-503, уч. г. Рудный – п. Денисовка.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резкой смене погоды на большей части территории страны и в столице.