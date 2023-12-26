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Министр Ескараев ответил на вопросы о "списке Айки" и легализации проституции

Министр Ескараев ответил на вопросы о "списке Айки" и легализации проституции Фото: gov.kz
Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге в правительстве 26 декабря 2023 года выcказался по поводу утечки данных казахстанцев. Речь идет о так называемом "списке Айки", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что часто органы внутренних дел откровенно сливают данные граждан. Например, "список Айки". Они поинтересовались, как можно бороться с таким явлением.

"Что касается законности действий, это больше сфера ответственности и компетенции министерства внутренних дел. Насколько я знаю, соответствующая проверка там ведется. Я полагаю, что в рамках этого надо дождаться проверки. Если МВД проводит проверку, их заботит этот вопрос, возможно, надо изучить на предмет необходимости ужесточения. Вполне заслуживает внимания вопрос", – заявил Азамат Ескараев.

Он также высказался по поводу того, нужно ли легализовывать проституцию в Казахстане.

"Что касается легализации, такого вопроса мы не рассматриваем", – указал глава Минюста.

11 декабря министр внутренних дел сообщил, что по факту "слива" скандального "списка Айки" в Сеть МВД проводит проверку.

Шум в обществе вокруг этого списка начался после задержания жительницы Алматы за организацию эскорт-услуг для состоятельных мужчин с участием девушек модельной внешности.

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