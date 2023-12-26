Министр юстиции отказался отвечать на важные вопросы о деле Бишимбаева

Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге 26 декабря прокомментировал ход экспертиз по делу Куандыка Бишимбаева и рассказал, когда завершится последняя из них, сообщает Zakon.kz.

Всего по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве супруги, назначили 12 экспертиз.

"Мы 11 заключений экспертиз отправили в правоохранительные органы. Недавно поступила 12-я экспертиза, мы по ней соответствующую работу проводим. Скажу сразу, что в соответствии с законодательством экспертиза может осуществляться до 30 суток. Как закончим, в установленном порядке отправим (результаты. – Прим. ред.) в МВД. Работа ведется. В течение 30 дней она должна быть завершена". Азамат Ескараев

Рассказывать, какие именно экспертизы проводят по делу Бишимбаева, министр отказался.

"Это тайна следствия. Тайна уголовного процесса". Азамат Ескараев

Отказался глава Минюста и отвечать на вопрос о том, возможно ли пожизненное наказание для Куандыка Бишимбаева и рассмотрение дела судом присяжных.

"Я не знаю. Это на усмотрение судебных органов". Азамат Ескараев

Кроме того, министра попросили прокомментировать заявление отца Бишимбаева в отношении журналистов, которое он написал в МВД. Азамат Ескараев также проигнорировал этот вопрос.

Куандыка Бишимбаева подозревают в убийстве жены. Это дело стало одним из самых громких и резонансных в 2023 году.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, когда дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева могут передать в суд.

