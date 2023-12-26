Как усовершенствуют систему управления охраной труда в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства 26 декабря 2023 года представила Концепцию безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минтруда, целью концепции безопасного труда является повышение качества трудовой жизни работников и сбережение трудовых ресурсов.

"Концепция предусматривает новые подходы системного улучшения условий труда работников на основе факторного анализа текущей ситуации и мировых тенденций в сфере управления охраной труда", – заявила Светлана Жакупова.

Концепцией предусматриваются четыре основных направления развития системы управления охраной труда (СУОТ), включая:

модернизацию национальной системы управления охраной труда на основе риск-ориентированного подхода, в том числе за счет полномасштабной цифровизации путем интеграции информационных систем мониторинга условий труда. Уже сейчас создана Цифровая карта предприятий, которая с 1 июля 2024 года позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда;

экономическое стимулирование мер по снижению профессионального риска на рабочих местах;

развитие профессиональных компетенций и научного потенциала;

повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.

В рамках первого направления планируется нормативно-методическое обеспечение новой классификации и оценки условий труда. Это позволит, по словам министра, выявить комплексное воздействие вредных факторов производственной среды.

Предусматривается также выставление специализированным организациям, проводящим оценку профессиональных рисков, требований по:

аккредитации лаборатории и оборудования;

сертификации экспертов по оценке профессиональных рисков;

обязательной интеграции с информсистемой министерства и предоставлению результатов оценки через мобильное приложение.

Предлагается и установление ответственности специализированных организаций путем автоматизированного мониторинга в информсистеме министерства с исключением из реестра в случае выявления результатов некачественной оценки.

"Отмечается низкая заинтересованность работодателей к страхованию работников от несчастных случаев. На сегодня застраховано только 54% работников. В рамках мер по трансформации механизма представления гарантий будет установлен новый порядок определения видов и объемов, в том числе проактивный формат их назначения на основе оценки профрисков", – указала Светлана Жакупова.

Также, по словам министра, будут разработаны методические подходы к экономическому планированию затрат на охрану труда, а также оценке ее эффективности, с внедрением онлайн-приложения по составлению бюджета затрат (по видам затрат).

Будет расширена превентивная направленность системы обязательного страхования от несчастных случаев, что обеспечит достижение ключевых целей страхования: обоснованность тарифа, соответствия страховой суммы, полноты данных для установления риска.

Планируется разграничить процедуры обучения (проводимого учебными центрами) и проверки знаний по охране труда с созданием онлайн-платформы.

Будут усилены требования к учебным центрам, создан Единый учебно-методический центр, одной из функций которого будет разработка (пересмотр) типовых учебных программ и контрольных вопросов для проверки знаний.

"В рамках внедрения дополнительных механизмов социальной защиты работников, занятых во вредных условий труда, по поручению главы государства с 1 января 2024 года будут введены специальные социальные выплаты. На данные выплаты имеют право работники при достижении 55-летнего возраста и за которых перечислялись обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее семи лет. Ключевым условием выплаты является прекращение работы во вредных условиях труда. Для таких работников будут предложены меры трудоустройства", – заявила Светлана Жакупова.

Специальная социальная выплата будет производиться из четырех источников, включая:

специальное профессиональное государственное пособие в размере 2 ПМ;

страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ;

профессиональную выплату за счет средств работодателя в размере 1 ПМ;

пенсионной выплаты из ЕНПФ с учетом накоплений.

Работник будет получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста.

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