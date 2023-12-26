Министр труда заявила о росте травматизма и профзаболеваний в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства 26 декабря 2023 года заявила о росте производственного травматизма в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила глава Минтруда, ключевыми индикаторами безопасного труда являются показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

"Анализ текущего состояния в сфере охраны труда показывает, что из года в год сохраняется тенденция роста таких показателей. Согласно официальной статистической информации, в 2022 году численность пострадавших на производстве по сравнению с 2021 годом увеличилась на 15%, а профессиональных заболеваний – на 8%", – сообщила Светлана Жакупова.

По ее словам, производственные травмы и профессиональные заболевания являются следствием работы во вредных условиях труда, в том числе условий труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, тяжелый труд и небезопасное оборудование.

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Ранее Светлана Жакупова представила Концепцию безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года. По словам главы Минтруда, целью концепции безопасного труда является повышение качества трудовой жизни работников и сбережение трудовых ресурсов.