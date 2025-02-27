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Общество

Кто будет принимать решение о выводе казахстанских миротворцев, рассказали в Минобороны

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 12:26 Фото: akorda.kz
Первый заместитель министра обороны РК – начальник Генерального штаба Вооруженных cил РК Султан Камалетдинов в кулуарах Сената 27 февраля 2025 года высказался о возможности вывода миротворцев, находящихся на Голанских высотах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили у спикера, кто будет принимать решение о выводе казахстанских миротворцев. Султан Камалетдинов посоветовал этот вопрос адресовать генеральному секретарю ООН.

"Этот контингент подчинен секретариату ООН и вопросы эвакуации или перемещения принимается секретариатом ООН и непосредственно командующим в этой зоне ответственности", – пояснил он.

12 февраля 2025 заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев отметил, что целями миссии на Голанских высотах является поддержание перемирия между Израилем и Сирией, а также наблюдение и контроль за разъединением израильских и сирийских войск.

Мадина Мамырханова
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