Бабушка с внучкой пропали в Костанайской области во время сильного бурана

58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой пропали без вести в Костанайской области. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали, сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области ищут без вести пропавшую женщину 1965 года рождения и ее 11-летнюю внучку.

"26 декабря, в 7.00 утра, они пошли на трассу поймать попутку в сторону в города Тобыл. Однако до пункта назначения они не доехали. В данный момент к поискам подключились спасатели и полицейские, которые прочесывают территорию от села Степное до села Айсары", - пишет издание Alau.kz.



Фото: Instagram/pso_dos.kst_

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