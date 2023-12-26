Бабушка с внучкой пропали в Костанайской области во время сильного бурана
В Костанайской области ищут без вести пропавшую женщину 1965 года рождения и ее 11-летнюю внучку.
"26 декабря, в 7.00 утра, они пошли на трассу поймать попутку в сторону в города Тобыл. Однако до пункта назначения они не доехали. В данный момент к поискам подключились спасатели и полицейские, которые прочесывают территорию от села Степное до села Айсары", - пишет издание Alau.kz.
Фото: Instagram/pso_dos.kst_
В Костанайской области бушует сильная метель. Затрудняют поиски гололед и плохая видимость, отмечают спасатели.
Полиция предупреждает водителей об опасности выезжать на трассы.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области спасатели пришли на помощь сотрудникам скорой помощи с роженицей, которые оказались в снежном плену возле села Костомар. В связи с непогодой сотрудники ДЧС обратились к жителям региона.