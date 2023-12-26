Спасатели обратились к жителям Костанайской области

В Костанайской области 26 декабря 2023 года спасатели пришли на помощь сотрудникам скорой помощи с роженицей, которые оказались в снежном плену возле села Костомар. В связи с непогодой сотрудники ДЧС обратились к жителям региона, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, на регион обрушился мощнейший буран, из-за которого скорая машина с роженицей оказалась в ловушке на трассе вблизи села Костомар Костанайского района.

"Ситуация была критической, но благодаря невероятной слаженности и профессионализму службы спасения областного департамента по чрезвычайным ситуациям день закончился триумфом человеческого духа и технологий... Беременная женщина была своевременно эвакуирована и благополучно доставлена в родильное отделение". Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Также в ведомстве обратились к жителям области.

"В свете этих событий мы категорически просим всех жителей и гостей региона не выезжать в поездки до улучшения погодных условий. Власти сообщают, что все дороги, как республиканского, так и областного значения, остаются закрытыми до стабилизации погоды. Будьте в безопасности, заботьтесь о себе и своих близких. Помните, что ваша жизнь – это самое ценное, что у вас есть!" Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Ранее сообщалось, что в Костанайской области автомобиль электриков сдуло в кювет на трассе, а в Тобыле сильный ветер снес кровлю с одного из жилых домов.