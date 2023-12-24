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"Казахстанцам будут выплачивать компенсации": в сети обсуждают "видео с Алиханом Смаиловым"

"Казахстанцам будут выплачивать компенсации": в сети обсуждают "видео с Алиханом Смаиловым" Фото: primeminister.kz
В соцсетях распространяется видео, в котором премьер-министр РК Алихан Смаилов "рассказывает" о компенсациях, которые якобы получат люди, пострадавшие от действий интернет-мошенников. Эта информация не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

В видео утверждается, что в Казахстане создан "комитет по возврату и компенсации украденных средств". Это неправда. Такого комитета в стране нет и никогда не было, сообщает StopFake.

"Мошенники распространяют эту рекламу, обещая помочь обманутым людям, но на самом деле предлагают им пройти на сайт, где рассказывается об услугах "по возврату средств". Таким образом, нужно вновь заплатить, чтобы якобы вернуть деньги, украденные недобросовестными инвесторами. Так мошенники наживаются на тех, кто уже однажды стал жертвой обмана", – отмечает портал.

Ранее мошенники неоднократно использовали образ Касым-Жомарта Токаева для создания фейков: от имени президента они уже призывали "инвестировать" то в некую нефтяную компанию, то в проект от Илона Маска.

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