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Смерть беременной женщины расследуют в Кокшетау

Смерть беременной женщины расследуют в Кокшетау Фото: pixabay
Беременная 34-летняя женщина умерла в Кокшетау, заразившись ОРВИ. Трагедия произошла 23 декабря. Ребенка также спасти не удалось. В управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили, что причины смерти женщины выясняет специальная комиссия, сообщает Zakon.kz.

В Кокшетау правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти в Перинатальном центре города беременной женщины, пишет портал 716.kz.

Случай материнской смерти подтвердили в управлении здравоохранения Акмолинской области.

"Материнская смерть зарегистрирована 23 декабря в 5.00, предварительный диагноз ТЭЛА, ОРВИ тяжелой степени. Подробная информация будет после проведения служебного расследования и результатов судебно-медицинской экспертизы", – сообщили в ведомстве.

По данным издания, женщина стояла на учете по беременности в ТОО "Viamedis" и находилась на большом сроке. По неофициальной информации, ребенка спасти тоже не удалось. У 34-летней погибшей остались двое детей.

Летом 2023 году 32-летняя роженица Биби Куанова скончалась в многопрофильной больнице Жанаозена. В медучреждение женщину доставила скорая после того, как ей стало плохо на работе. В больнице не оказали необходимую медпомощь, уверена мама погибшей женщины. Она рассказала, что в больнице не работал лифт, а медики не сумели подключить рожавшую Биби к кислородному аппарату.

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