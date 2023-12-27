Непогода сорвала предновогодние праздники на севере Казахстана
Аномальное потепление привело к массовому таянию снега. Ситуацию усугубил проливной дождь. Из-за стихии в Кокшетау пришлось отменить торжественное зажигание главной новогодней елки, сообщает телеканал "КТК".
В Петропавловске экстренно отменили праздничное открытие новогоднего городка. Парк на берегу озера Пестрое, где он расположен, тоже превратился в сплошной каток.
Шквальный ветер и буран парализовали движение на обледенелых автотрассах. Из-за непогоды школьники остались учиться дома. Синоптики объясняют природные катаклизмы влиянием атлантического циклона.
"В ближайшие дни влияние циклона сохранится. Ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром, метелью, осадками и гололедом. Ближе к Новому году ожидается понижение температуры воздуха ночью до 15-20 градусов мороза, днем до 7-12 градусов мороза", - прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП "Казгидромет" по СКО Гульзат Газизова.
В Костанайской области тоже разбушевалась непогода. Штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду оставил без электричества более ста населенных пунктов. В Тобыле сорвало кровлю многоэтажки, в Костанае случилось массовое ДТП, а в Лисаковске упала новогодняя ель. Коммунальщики региона работают в сложнейших условиях. А полиция и спасатели в очередной раз просят оставаться дома.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области во время сильного бурана без вести пропали бабушка с внучкой. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали. Спасатели пытаются определить их местонахождение.