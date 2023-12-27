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Школьников и студентов перевели на дистанционку в Семее

Школьников и студентов перевели на дистанционку в Семее Фото: Zakon.kz
Учеников с нулевого по 11 классы первой смены школ и студентов 1-2 курсов колледжей Семея перевели 27 декабря на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Из-за плохой погоды, в Семее сегодня утром гололед, всех школьников первой смены и студентов колледжей на базе девятых классов 1 и 2 курсов отправили на онлайн учебу. Об этом пишет AbaiNews со ссылкой на управление образования региона.

Ранее стало известно, что в Костанайской области школьников первой смены с нулевого по 11 классы сегодня оставили дома обучаться онлайн из-за сильного ветра и гололеда.

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Мария Мельникова
Абайская область Казахстан Семей
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