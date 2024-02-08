Снежный апокалипсис в Астане: школьников и студентов перевели на дистанционку

9 февраля учащихся первой смены и студентов 1-2 курса колледжей в Астане перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 9 февраля 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении управления образования Астаны.

8 февраля в Астане разбушевалась непогода – метель и сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.



Ранее аким Астаны Женис Касымбек 8 февраля 2024 года обратился к жителям и гостям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой.

