В Казахстане минимальную зарплату повысят до 110 тысяч тенге

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана предложил пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет продолжена работа по поэтапному повышению размера минимальной заработной платы.

"Поручаю правительству увеличить его с 85 тыс. до 110 тыс. тенге. Эта мера должна быть реализована с 1 января 2027 года. Она позволит повысить доходы 1,8 млн человек, в том числе более 370 тыс. работников, получающих зарплату из бюджета", – пояснил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил ввести мораторий на проверки бизнеса с 2027 года.