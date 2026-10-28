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Общество

В Казахстане минимальную зарплату повысят до 110 тысяч тенге

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана предложил пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет продолжена работа по поэтапному повышению размера минимальной заработной платы.

"Поручаю правительству увеличить его с 85 тыс. до 110 тыс. тенге. Эта мера должна быть реализована с 1 января 2027 года. Она позволит повысить доходы 1,8 млн человек, в том числе более 370 тыс. работников, получающих зарплату из бюджета", – пояснил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил ввести мораторий на проверки бизнеса с 2027 года.

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Фото Оксана Даирова
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