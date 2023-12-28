Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьников и студентов Семея отправили на дистанционку

Школьников и студентов Семея отправили на дистанционку Фото: Zakon.kz
Обучающихся в первую смену школьников и студентов колледжей Семея перевели на дистанционное обучение из-за гололеда, сообщает Zakon.kz.

В четверг, 28 декабря, ученики с нулевого по 11 классы школ и студенты колледжей первых и вторых курсов на базе девяти классов первой смены будут учиться онлайн. Такое решение приняли в Управлении образования Семея. Причиной стал гололед, пишет Abainews.

Накануне учеников с нулевого по 11 класс первой смены школ и студентов 1-2 курсов колледжей Семея перевели 27 декабря на дистанционное обучение. Причиной стала плохая погода после обрушившегося на город ливня.

Читайте также

Мировой рекорд по лепке снеговиков установили жители Костанайской области
Мировой рекорд по лепке снеговиков установили жители Костанайской области
предупреждение
В трех областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды
МЦРИАП отреагировало на начало расследования в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
МЦРИАП отреагировало на начало расследования в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Мария Мельникова
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: