Школьников и студентов Семея отправили на дистанционку
Фото: Zakon.kz
Обучающихся в первую смену школьников и студентов колледжей Семея перевели на дистанционное обучение из-за гололеда, сообщает Zakon.kz.
В четверг, 28 декабря, ученики с нулевого по 11 классы школ и студенты колледжей первых и вторых курсов на базе девяти классов первой смены будут учиться онлайн. Такое решение приняли в Управлении образования Семея. Причиной стал гололед, пишет Abainews.
Накануне
учеников с нулевого по 11 класс первой
смены школ и студентов 1-2 курсов колледжей
Семея перевели 27 декабря на дистанционное
обучение. Причиной стала плохая погода после обрушившегося на город ливня.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript