Школьников и студентов Семея отправили на дистанционку

Обучающихся в первую смену школьников и студентов колледжей Семея перевели на дистанционное обучение из-за гололеда, сообщает Zakon.kz.

В четверг, 28 декабря, ученики с нулевого по 11 классы школ и студенты колледжей первых и вторых курсов на базе девяти классов первой смены будут учиться онлайн. Такое решение приняли в Управлении образования Семея. Причиной стал гололед, пишет Abainews.

Накануне учеников с нулевого по 11 класс первой смены школ и студентов 1-2 курсов колледжей Семея перевели 27 декабря на дистанционное обучение. Причиной стала плохая погода после обрушившегося на город ливня.

