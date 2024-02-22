Стоит ли казахстанцам ожидать второй волны коронавируса

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената 22 февраля рассказала об эпидситуации по коронавирусу, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Айжан Есмагамбетовой о том, какова сейчас ситуация в Казахстане по коронавирусу и стоит ли ожидать второй волны заболеваемости.

"⁠О второй волне мы говорили, но не о коронавирусе, а об остро-респираторных вирусных инфекциях. То есть для остро-респираторных вирусных инфекций характерны две волны подъема. Это ноябрь-декабрь, а потом конец января-начало февраля. С конца января до начала февраля рост заболеваемости отмечался у нас где-то на 10%. В последнюю неделю мы видим, что заболеваемость, в принципе, постепенно пошла вниз", – ответила она.

Главный санврач добавила, что на сегодня по рекомендациям организации здравоохранения нет необходимости вакцинироваться и ревакцинироваться всему населению от коронавирусной инфекции. По ее словам, сегодня прививают против КВИ только лиц пожилого возраста.

21 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Минздрава сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом среди казахстанцев.