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Казахстанцев предупредили об "опасном" воздействии черного чая на организм

Казахстанцев предупредили об "опасном" воздействии черного чая на организм Фото: unsplash
В Instagram казахстанцы распространяют видеопредупреждение об опасности черного пакетированного чая, который якобы провоцирует почечную недостаточность, повышает глазное давление и вызывает проблемы с ЖКТ, сообщает Zakon.kz.

Действительно ли полюбившийся многим напиток настолько опасен, разбирались специалисты stopfake.kz.

В ролике утверждают, что черный пакетированный чай повышает риск развития почечной недостаточности.

"Научных оснований для подобных заявлений нет. Ранее ученые предполагали, что чрезмерное употребление черного чая может быть связано с повышенным риском формирования камней в почках, однако позже исследования показали, что такой связи нет. Исследований, доказывающих существование связи между почечной недостаточностью и употреблением черного чая, нет", – говорится в сообщении.

То же самое можно сказать и о гипотезе, что черный чай негативно влияет на зрение, так как повышает внутриглазное давление.

В 2017 году вышло исследование, в рамках которого оценивались данные 1678 человек старше 40 лет, употребляющих чай и кофе как с кофеином, так и без него. Результаты показали, что в группе людей, регулярно пьющих горячий черный чай, риск развития глаукомы был ниже, чем у тех, кто пил другие напитки или чай со льдом. Позже научное сообщество сочло исследование недостаточно убедительным, а выводы о влиянии черного горячего чая на развитие глаукомы преждевременными.

Тем не менее, как отметили специалисты stopfake.kz, убедительных доказательств того, что черный чай вредит зрению, так и не появилось.

"Черный чай как пакетированный, так и любой другой содержит в себе кофеин и танины – дубильные вещества. Их переизбыток в организме действительно может оказывать слабительный эффект, учащать сердцебиение и провоцировать бессонницу, однако для этого необходимо выпивать в день как минимум 950 миллилитров чая, то есть примерно четыре кружки. Все это говорит о том, что распространяемое сообщение о вреде черного чая – лишь набор безосновательных утверждений. Не существует научных исследований, которые доказывали бы связь между развитием почечной недостаточности или ухудшением зрения и употреблением черного чая", – подчеркивается в публикации.

Эксперты подтвердили, что чрезмерное употребление кофеина и танина, содержащихся как пакетированном, так и листовом чае высокого качества, "способно вызвать побочные эффекты, однако для их развития необходимо выпивать без малого литр чая в день".

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