Кому нельзя пить черный чай

Черный чай – один из самых популярных напитков в мире. Он помогает сосредоточиться, взбодриться и снизить уровень холестерина в крови. Однако, несмотря на все свои преимущества, этот напиток подходит далеко не всем, сообщает Zakon.kz.

Черный чай помогает чувствовать бодрость благодаря кофеину в своем составе. При этом его действие мягче, чем у кофе, – энергия приходит постепенно, без резких перепадов. Плюс в нем есть антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и замедляют старение организма.

Однако есть люди, которым лучше сократить употребление черного чая или вовсе отказаться от него. В первую очередь это касается тех, кто страдает заболеваниями сердца и нервной системы. Крепкий черный чай может вызвать чрезмерную нервную возбудимость, повысить давление и негативно повлиять на работу сердца.

Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление. Происходит поступление крови в мозг, сосуды сужаются, давление повышается, и сердце начинает биться учащенно, чтобы увеличить поступление кислорода.







Хорошей альтернативой черному чаю считается зеленый. Он полезнее для организма, так как содержит больше антиоксидантов – веществ, которые защищают клетки от повреждений. В зеленом чае также есть катехины, которые нормализуют деятельность пищеварительной системы и поддерживают баланс жидкости в организме.





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