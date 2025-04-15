#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.91
586.33
6.3
Советы

Кому нельзя пить черный чай

Кому нельзя пить черный чай, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 23:05 Фото: freepik
Черный чай – один из самых популярных напитков в мире. Он помогает сосредоточиться, взбодриться и снизить уровень холестерина в крови. Однако, несмотря на все свои преимущества, этот напиток подходит далеко не всем, сообщает Zakon.kz.

Черный чай помогает чувствовать бодрость благодаря кофеину в своем составе. При этом его действие мягче, чем у кофе, – энергия приходит постепенно, без резких перепадов. Плюс в нем есть антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и замедляют старение организма.

Однако есть люди, которым лучше сократить употребление черного чая или вовсе отказаться от него. В первую очередь это касается тех, кто страдает заболеваниями сердца и нервной системы. Крепкий черный чай может вызвать чрезмерную нервную возбудимость, повысить давление и негативно повлиять на работу сердца.

Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление. Происходит поступление крови в мозг, сосуды сужаются, давление повышается, и сердце начинает биться учащенно, чтобы увеличить поступление кислорода.

Хорошей альтернативой черному чаю считается зеленый. Он полезнее для организма, так как содержит больше антиоксидантов – веществ, которые защищают клетки от повреждений. В зеленом чае также есть катехины, которые нормализуют деятельность пищеварительной системы и поддерживают баланс жидкости в организме. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, когда таблетки могут стать ядом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Читайте также
Когда таблетки могут стать ядом
Советы
17:14, Сегодня
Когда таблетки могут стать ядом
Скорпион, Лев и Козерог – в тройке самых влиятельных знаков
Советы
16:53, Сегодня
Скорпион, Лев и Козерог – в тройке самых влиятельных знаков
Какие собаки созданы для квартиры
Советы
15:28, Сегодня
Какие собаки созданы для квартиры
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: