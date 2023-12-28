Полиция ищет хулиганов, уронивших елку в сквере Ганди в Алматы

В полицию поступило заявление по факту вандализма в сквере им. Ганди в Алматы. Неизвестные хулиганы опрокинули елку и разгромили новогодние украшения, сообщает Zakon.kz.

О набеге вандалов на сквер им. Ганди стало известно вечером 27 декабря. Алматинцы опубликовали в соцсетях фотографии парка после разгула хулиганов: неизвестные злоумышленники опрокинули установленную в сквере новогоднюю елку и повредили другие элементы оформления. До этого с елки уже некоторое время воровали игрушки.

Подрядная организация обратилась в полицию. Сейчас вандалов ищут, в этом должны помочь записи с камер видеонаблюдения.

"Ведутся восстановительные работы. Сегодня к вечеру поврежденные объекты инсталляции будут восстановлены. Сотрудники подрядной организации собирают подходящие материалы для восстановления украшений", – сообщили 28 декабря в акимате Алмалинского района.

По данным полиции Алматы, правоохранительные органы ведут проверку по этому инциденту: личности предполагаемых вандалов будут установлены.

"Проведен анализ систем видеонаблюдения по периметру парка, в результате установлено, что елку повредили подростки. Их личности устанавливаются. Вместе с тем полиция Алматы в очередной раз обращается к гражданам и убедительно призывает следить за поведением своих детей. Подрастающему поколению нужно прививать образцовую модель поведения и разъяснять, в каких случаях детская шалость переходит в орбиту правонарушений". пресс-служба Департамента полиции города Алматы

В ноябре президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на консультации с руководителями правоохранительных органов, подчеркнул, что в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство.