Как изменился парк Ганди в Алматы

Крытая воркаут-зона, адаптированные детские площадки, питьевые фонтаны. Теперь так выглядит обновленный парк Ганди в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Благоустройство парка им. М. Ганди проводилось в рамках программы "Бюджет народного участия". Работы были проведены в течение одного месяца.

Благоустройством парка последний раз занимались пять лет назад.

С инициативой наладить освещение, восстановить дорожное покрытие и привести в порядок детские площадки выступили жители близлежащих домов в квадрате улиц Жамбыла – Жарокова – Шевченко – Гагарина. Ежедневно его посещают более 2 тысяч человек.

"Работы проводились в три этапа. Вдоль пешеходных зон для комфортного отдыха установили 17 пергол со скамейками и качелями. Всего в парке 62 скамейки, из них 12 скамеек установлены в шести новых беседках и поставлены 62 новые урны". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, для любителей активного отдыха сделали первоклассную зону с тренажерами под навесом.

Заниматься спортом можно теперь в любую погоду. Под таким же навесом установили и три стола для игры в теннис. Для тех, кто предпочитает пробежки, подготовлена удобная беговая дорожка длиной 2.2 км.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также пешие прогулки по парку стали удобнее. Пешеходные дорожки заасфальтировали и расширили. Всего в парке заасфальтировали более 10000 м2 тротуаров и пешеходных зон. На центральной площадке парка у памятника М. Ганди уложена прочная брусчатка.

"В парке теперь можно поиграть в шахматы или настольные игры в стильных новых беседках с освещением. Установлены 5 питьевых фонтанов". Пресс-служба акимата Алматы

Детскую площадку адаптировали для детей младшего возраста. Об этом попросили Ерболата Досаева жители района во время посещения парка.

Учтены и пожелания владельцев собак. Для прогулок с домашними любимцами в парке появилось больше места. Площадку для выгула увеличили до 800 м2. Более двухсот фонарей освещают парк в вечернее время.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Парк был заложен в начале 70-х годов ХХ века. В октябре 2003 года в восточной части парка был установлен памятник индийскому политическому и общественному деятелю Махатме Ганди. После установки памятника парк получил свое нынешнее название". Пресс-служба акимата Алматы

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