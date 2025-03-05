В Актау ледяные глыбы с крыш повредили автомобили

Автомобили водителей из Актау пострадали из-за падения сосулек с крыш домов, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz поделилась кадры с места происшествия. По меньшей мере три автомобиля пострадали в результате падения с крыши крупных кусков наледи. Жильцы комплекса попросили объединение собственников имущества разобраться в ситуации. ОСИ, в свою очередь, объяснило затянувшееся устранение сосулек нежеланием самих жильцов перепарковывать автомобили в другом месте, чтобы дать специалистам полноценно выполнять свою работу.

"Жильцы, если бы вы своевременно убрали машины, мы бы уже давно почистили крыши. Вы видите сосульки на крыше, также по городу было предупреждение о ЧС. Кроме того, ОСИ отправлял вам соответствующее обращение. Жильцам надо быть ответственными, в том числе за свои автомобили, сплит-системы. Если вы видите, что на сплит-систему сверху упал лед, можно же самим убрать. Не дожидаться, когда все замерзнет. А там, где нет препятствий в виде ваших автомобилей, мы убираем", – разъяснили свою позицию жильцам в ОСИ.

Также в объединении добавили, что наняли бригаду альпинистов, которая с 28 февраля занимается уборкой сосулек в местах, где это возможно, в том числе, где поблизости нет припаркованных автомобилей. Отчеты о проделанной работе скидывают в домовые чаты.

Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяется видео, на котором мама с грудным ребенком с крыши многоэтажки сошла груда льда. Видео изучили казахстанские полицейские и дали комментарий.