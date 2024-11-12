Сколько денег потратят на новогоднее оформление ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 12 ноября 2024 года рассказал, какую сумму планируется потратить на новогоднее оформление региона, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько средств, включая бюджетные, планируется потратить на новогодние декорации в ЗКО, учитывая город Уральск.

"Наши дети ежегодно с нетерпением ждут новогодние елки. Мы на эти мероприятия по области, в целом, предусмотрели 28 млн тенге, в том числе город и 12 районов. Эти деньги предусмотрены на все мероприятия, в том числе подарки. Я с прошлого года запретил покупку новых елок. У нас есть искусственная елка, которая до меня закуплена была, мы ежегодно собираем ее и после Нового года аккуратно убираем до следующего года. Понимаем, что бюджетные деньги. Таким образом мы максимально стараемся не тратить бюджетные деньги на такие мероприятия", – сказал в ответ Нариман Турегалиев.

Всего, по словам акима, в рамках празднования Нового года в регионе предусмотрен ряд мероприятий. Но какие именно, он затруднился назвать.

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Отметим, что средства на украшение населенных пунктов выделяются из местного бюджета. Так, 20 декабря 2023 года в акимате Алматы рассказали, сколько понадобилось средств на новогоднее оформление южной столицы.