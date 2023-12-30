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Спасли провалившихся под лед: полицейских наградят в Атырау

Спасли провалившихся под лед: полицейских наградят в Атырау Фото: скриншот с видео
Семерых полицейских Атырау, которые участвовали в операции по спасению мужчины и женщины, провалившихся под лед на Урале, руководство полиции приставит к награде, сообщает Zakon.kz.

Вечером 25 декабря на реке Урал в Атырау под лед провалилась местная жительница. Ее попытался спасти мужчина, но и он провалился в реку. На помощь пострадавшим пришли сотрудники полиции, приехавшие на вызов. За героическое спасение людей руководство департамента полиции региона намерено наградить сотрудников, передает 24kz.

Когда в районное отделение полиции поступило сообщение о помощи, сотрудники как раз выходили со строевого сбора. Здесь же находился инспектор отдела воспитательной работы и кадров Роман Насихан. Все они немедленно отправились на спасательную операцию, пишет издание.

Как рассказал полицейский, он выполнял свой долг. Героическим поступком свои действия Роман Насихан не считает, признается он. С этим не согласны в руководстве департамента, отмечает заначальника.

"Полицейские действовали слаженно. Это пример самоотверженности и отваги, когда сотрудники не задумываются о себе ни на минуту. Не взирая на опасность, они приходят на помощь". Адильхан Байдосов, заместитель руководителя областного департамента полиции

Полицейские, участвовавшие в спасательной операции, доставили пострадавших к медикам. Сейчас мужчина и женщина, провалившиеся под лед Урала, в безопасности.

Для награждения отличившихся сотрудников, департамент полиции Атырауской области направил бумаги в МВД. Как отмечают в ведомстве, за минувший год полицейские Атырау спасли 12 утопающих.

Как рассказали ранее сотрудники полиции, в тот вечер на тонкий лед одновременно вышли около 10 человек, площадь проломившегося льда увеличилась. Однако, несмотря на ледяную воду, сотрудники полиции и неравнодушный гражданин 1996 года рождения вывели на берег женщину 1959 года рождения.

Накануне на озере Коржынколь Ерейментауского района Акмолинской области машина рыбаков частично ушла под лед.

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