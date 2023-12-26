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Полицейские спасли двух человек, провалившихся под лед в Атырауской области

Героическое спасение женщины и мужчины в Атырауской области попало на видео Фото: phxere
Вечером 25 декабря 2023 года в Атырауской области полицейские пришли на помощь женщине, провалившейся под лед, и мужчине, пытавшемуся ее спасти, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о женщине, провалившейся под лед, поступило в полицию в 19:20.

"Сотрудники, выходящие из районного отдела со строевого сбора, незамедлительно направились к месту происшествия".Пресс-служба ДП Атырауской области

Первым на место прибыл инспектор воспитательно-кадрового подразделения Роман Насихан. Он взял веревку из машины и вышел на лед.

"Там полицейский заметил мужчину, пришедшего на помощь к женщине, который также провалился под лед. В этот момент на помощь пришли сотрудники отдела патрульной полиции Артур Каримов, Нурхат Зулкаров, Адильбек Темирболат, Жандос Ибатуллаев, Амандык Айдыналиев, Дархан Амангалиев".Пресс-служба ДП Атырауской области

Когда на тонкий лед одновременно вышли около 10 человек, площадь проломившегося льда увеличилась. Однако, несмотря на ледяную воду, сотрудники полиции и неравнодушный гражданин 1996 года рождения вывели на берег женщину 1959 года рождения.

"Не дожидаясь прибытия сотрудников скорой помощи, Насихан на своем автомобиле и сотрудники патрульной полиции доставили пострадавших в районную больницу. В настоящее время 64-летняя женщина находится под наблюдением врачей".Пресс-служба ДП Атырауской области

28 ноября 2023 года стало известно, что провалившегося под тонкий лед подростка спас случайный прохожий в Астане.

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Анастасия Московчук
Атырауская область Казахстан
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