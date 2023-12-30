2000 порций горячей еды, подарки и поздравление от Деда Мороза: ситуация в столичном аэропорту

Более 2500 пассажиров ожидают свои рейсы в международном аэропорту Астаны. Об этом 30 декабря проинформировала пресс-служба Министерства транспорта, сообщает Zakon.kz.

В столичном аэропорту в период с 15:00 до 00:00 часов 30 декабря было запланировано выполнение 29 рейсов. Однако 21 рейс был задержан из-за погодных условий в столице, восемь рейсов были отложены.

По этой причине министр транспорта Марат Карабаев создал оперативный штаб.

Для пассажиров, которые ожидают свои рейсы, руководство Terminals Astana Airport Management раздало более двух тысяч порций горячей еды и напитков. Среди пассажиров помимо взрослых есть и дети. Для создания праздничного настроения Дед Мороз и Снегурочка играют с ними в игры, а также раздают новогодние подарки. Кроме того, перед пассажирами выступают столичные артисты.





В пресс-службе отметили, что ожидающие пассажиры "с пониманием отнеслись к временным неудобствам", возникшим из-за непогоды. Также они "выражают благодарность специалистам, оказывающим необходимую помощь".

По состоянию на вечер субботы, 30 декабря, погода на столичном аэродроме по-прежнему неблагоприятна для взлета и посадки. Поэтому авиакомпании приняли решение отложить и задержать рейсы.

Пассажиров, у которых запланирован перелет в период с 30 по 31 декабря, просят отследить статус рейса на официальном сайте аэропорта nn-airport.kz, либо обратиться в Call центр по номеру 8 (7172) 702-999.



