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Общество

Аэропорт Астаны сделал срочное объявление

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 12:31 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 15 октября 2026 года, пресс-служба Международного аэропорта Астаны обратилась к пассажирам со срочным объявлением, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили о том, что в воздушной гавани может сработать пожарная сигнализация.

"Сегодня с 12:00 до 16:00 в Терминале 2 (T2) Международного аэропорта Астаны проводятся плановые технические работы по обслуживанию системы пожарной сигнализации. В указанный период возможны кратковременные срабатывания пожарной сигнализации. Просим пассажиров и сотрудников аэропорта с пониманием отнестись к проводимым работам".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Перед пассажирами извинились за временные неудобства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 12:31
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Ранее плановые профилактические работы в Терминале 2 Международного аэропорта Астаны проводились 13 июля 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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