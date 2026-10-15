Аэропорт Астаны сделал срочное объявление

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня, 15 октября 2026 года, пресс-служба Международного аэропорта Астаны обратилась к пассажирам со срочным объявлением, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили о том, что в воздушной гавани может сработать пожарная сигнализация. "Сегодня с 12:00 до 16:00 в Терминале 2 (T2) Международного аэропорта Астаны проводятся плановые технические работы по обслуживанию системы пожарной сигнализации. В указанный период возможны кратковременные срабатывания пожарной сигнализации. Просим пассажиров и сотрудников аэропорта с пониманием отнестись к проводимым работам". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны Перед пассажирами извинились за временные неудобства. Материал по теме Хорошую новость сообщили всем, кто пользуется аэропортом Астаны Ранее плановые профилактические работы в Терминале 2 Международного аэропорта Астаны проводились 13 июля 2026 года.

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