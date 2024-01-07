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43 человека спасли сотрудники МЧС за сутки

сотрудники МЧС Фото: МЧС РК
За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 152 выезда, при которых спасли и эвакуировали 43 человека, сообщает Zakon.kz.

Из них 73 случая пришлись на пожары и случаи горения, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы – 79.


"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки", – говорится в сообщении министерства.

В Павлодарской области продолжаются поисково-спасательные работы по поиску автобуса, упавшего с людьми в очистное пространство на руднике АО "Майкаинзолото".

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